DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,7 -0,03%
BITCOIN
3.760.389,81 -0,25%

Samsun'da Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama

Samsun Atakum'da bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı; 3 kişi fuhuş suçlamasıyla tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 17:29
Samsun'da Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama

Samsun'da Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama

Atakum'da düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonunda, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren bir masaj salonuna baskın yapıldı.

Operasyonda 1'i kadın olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden M.T. adlı kadın ile U.D., K.S.K., "fuhşa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlamalarıyla Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Diğer şüpheli N.T.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE BİR MASAJ SALONUNA DÜZENLENEN FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 4...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE BİR MASAJ SALONUNA DÜZENLENEN FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANDI.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE BİR MASAJ SALONUNA DÜZENLENEN FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 4...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Söke'de 'Kasten Öldürme'den 18 Yıl Hapisle Aranan E.D. (26) Yakalandı
2
Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
3
Germencik'te 202 litre kaçak alkol ele geçirildi
4
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi
5
Vize-Soğucak Yolunda Petrol Tankeri Devrildi: Mazot Yola Aktı, Trafik Kapandı
6
İzmir’de 3 bin 360 litre kaçak etil alkol ele geçirildi — Değeri 1 milyon 500 bin TL
7
Kütahya'da 23 Öğrenci Çikolata Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı