Samsun'da Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama

Atakum'da düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonunda, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren bir masaj salonuna baskın yapıldı.

Operasyonda 1'i kadın olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden M.T. adlı kadın ile U.D., K.S.K., "fuhşa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlamalarıyla Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Diğer şüpheli N.T.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

