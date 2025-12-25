DOLAR
Söke'de 'Kasten Öldürme'den 18 Yıl Hapisle Aranan E.D. (26) Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. (26), Yenikent Mahallesi'nde jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 18:04
Operasyon ve teslim

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahsı yakaladı.

E.D. (26) isimli kişinin hakkında "Kasten Öldürme" suçundan verilen ve kesinleşen 18 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şahıs, Söke ilçesi Yenikent Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlandıktan sonra Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Jandarma çalışmalarına devam

Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerinin çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdüğünü bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

