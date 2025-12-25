Söke'de "Kasten Öldürme"den 18 Yıl Hapisle Aranan E.D. (26) Yakalandı
Operasyon ve teslim
Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahsı yakaladı.
E.D. (26) isimli kişinin hakkında "Kasten Öldürme" suçundan verilen ve kesinleşen 18 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi.
Şahıs, Söke ilçesi Yenikent Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlandıktan sonra Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Jandarma çalışmalarına devam
Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerinin çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdüğünü bildirdi.
