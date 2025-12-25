DOLAR
Adana’da Bin 64 Motosiklet Kontrolünde 433 Sürücüye Ceza

Adana'da trafik denetiminde bin 64 motosiklet kontrol edildi; 433 sürücüye idari para cezası verildi, 62 motosiklet trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:01
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent genelinde motosikletlere yönelik geniş kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde bin 64 motosiklet kontrol edildi; kurallara uymadığı tespit edilen 433 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 62 motosiklet trafikten men edildi.

Ceza maddelerine göre en fazla işlem kask kullanmamak ve ehliyetsiz araç kullanmak nedeniyle yapıldı. Uygulama sırasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüleri de yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Sürücülerin Tepkileri

Mehmet Kargı: "Ben motosikletin önünü kaldırmadım. Ters yönden geldiğim için ceza yedim. Garsonluk yapıyorum ve cezayı ödeyebilecek maddi durumum yok"

Fatih Yıldız: "Çoluk çocuk motosikleti çok kötü kullanıyor. Kazaya sebebiyet veriyorlar. Adana düz bir yer o nedenle herkes motor kullanıyor. Çin motosikleti de piyasaya girdi. Ucuz olduğu için herkesin altında motosiklet var"

Beyda Sevinç: "Bir kadın olarak trafikte çok fazla sıkıştıran var. Daha kibar olunabilir. Sonuçta biz de sürücüyüz, sadece erkeklere özel değil. Sıkıştırmayı geçtim, çok fazla argo kelimeye de maruz kalıyoruz. Umarım daha kibar bir Adana görebiliriz"

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

