Bartın’da Savcı Fatih Ulaşan İmam Hatip’te Savcılığı Anlattı

Bartın’da Cumhuriyet Savcısı Fatih Ulaşan’dan kariyer günlerinde savcılık anlatısı

Bartın’ın Ulus ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Fatih Ulaşan, kariyer günleri kapsamında Şehit Mustafa Kemal Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek savcılık mesleğini, mesleğe dair deneyimlerini ve öğrencilere yönelik tavsiyelerini paylaştı.

Öğrencilik hatıraları ve çalışma önerileri

Seminerde kendi öğrencilik dönemlerinden örnekler veren Ulaşan, başarılı olmak için istikrarlı ve yoğun bir çalışma temposunun önemine vurgu yaptı. Ulaşan, "Ben çok özel ders almadım. Bana göre liseler yeterliydi. En az günde 6-7 saat okuldan sonra ders çalışıyordum" sözleriyle çalışma disiplinini anlattı. Hukuk fakültesine girdikten sonra da çalışmanın kaçınılmaz olduğunu belirterek, üniversitede yakalanacak ritmin geleceğe hazırlıkta avantaj sağlayacağını ifade etti.

Hukuk eğitimi ve branşlaşma

Hakim ve savcı olmak isteyen öğrencilere hukuk fakültesinin sunduğu imkanları anlatan Ulaşan, hukukun yalnızca ceza hukuku olmadığını; kamu yönetimi, siyaset, ekonomi ve psikoloji gibi disiplinlerden destek alınması gerektiğini belirtti. "Hukuk Fakültesi’nde bütün dersleri almalısınız. Bütün derslerde yetkin duruma geldiğinizde branşlaşma olur" diyerek mesleki uzmanlaşmanın önemine dikkat çekti.

Adalet sistemi içinde branşlaşmaya dair bir soruyu yanıtlayan Ulaşan, "Adalet Bakanlığı'nda branşlaşma" uygulamalarının pilot olarak başladığını ve ileride daha kapsamlı uygulanabileceğini söyledi.

Mesleğin manevi sorumluluğu

Geçici hevesle bu mesleğe girilmemesi konusunda uyarıda bulunan Ulaşan, savcılık ve hakimlik hazırlık süreçleriyle birlikte toplamda 7-10 yıl gibi uzun bir zaman diliminin gerektiğini vurguladı. "Bu mesleğin manevi sorumluluğu, gücünden daha fazladır" diyerek, karar verirken adaletli olmanın ve denetim mekanizmalarını dikkate almanın önemine işaret etti.

Soru-cevap: Olaylar, tehlike ve mesleksel tercihler

Öğrencilerin sorularını da samimiyetle yanıtlayan Ulaşan; mafya, arkası kuvvetli şüpheliler ve olay yerinde etkilenme gibi konulara değindi. "Mafya ile karşılaşmadım ama bize fark etmez. Bu mesleği seçerken her şeyi göze almıştık" ifadelerini kullandı. Arkası kuvvetli şüphelilerle ilgili bir soruya ise, "Türkiye’de devlet var. Bartın’da devlet var. Devletten başka büyük bir güç mü var? Bizler de bu devletin savcılarıyız" yanıtını verdi.

Ölülerle duygusal bağ kurup kurmadıkları sorusuna Ulaşan, "Biz daha çok soruşturmayı, bundan sonrasının ne olacağını düşündüğümüz için ölülerle çok psikolojik bağ kurmayız" şeklinde cevap vererek mesleğin objektif yaklaşımını anlattı. Hassas kişilerin savcılığı tercih etmemesi gerektiğini, hakimliğin bu açıdan daha az yüz yüze temas gerektirebileceğini belirtti.

Kişisel tercihler ve yetenekler

Savcılığı tercih etme nedenini paylaşan Ulaşan, dışarıda olup olayı denetleme, kollukla çalışmanın ve soruşturma süreçlerinin kendisine daha uygun olduğunu söyledi. Bir öğrencinin "İki elinizle de aynı anda not alabiliyormuşsunuz" sorusuna ise Ulaşan, bunun öğrencilik döneminde gelişen bir yetenek olduğunu ve not alma/hatırlama ihtiyacının bu beceriyi desteklediğini anlattı.

Kapanış ve teşekkür

Seminerin sonunda Okul Müdürü Hulusi Dökmeci ve öğrenciler, Savcı Fatih Ulaşan’a teşekkür etti.

