Adana'da düğünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Yüreğir'de husumet kanlı bitti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Doğankent-Cumhuriyet Mahallesi'nde, düğünde karşılaşan husumetliler arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda Kadir A. hayatını kaybetti, Muhammet K. yaralandı.

İddiaya göre, Kadir A. (52), katıldığı düğünde 7 Haziran günü oğlu Kerim Aydeniz’i (32) öldüren şahsın akrabası olan Muhammet K. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Çatışmada hem Muhammet K. hem de Kadir A. yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadir A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Muhammet K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

