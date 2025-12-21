DOLAR
Erzurum'da Yat Yüklü Tır Karayolunu Kapattı — Tortum'da Trafik Kilitlendi

Van’dan aldığı yatı İstanbul’a götüren tır, Erzurum-Tortum yolunda manevra sırasında stop ederek karayolunu kapattı; uzun araç kuyrukları oluştu.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 19:42
Erzurum'da Yat Yüklü Tır Karayolunu Kapattı — Tortum'da Trafik Kilitlendi

Erzurum-Tortum yolunda yat yüklü tır trafiği durdurdu

Sanayi Köprü Kavşağı'nda alternatif güzergah seçildi, yol ortasında stop etti

Van’dan yüklediği yata İstanbul’a götüren Serkan Ş. idaresindeki 34 SM 4208 plakalı tır, Erzurum kuzey çevre yolunun Sanayi Köprü Kavşağı'na yaklaşınca ana güzergah yerine alternatif bir yolu tercih etti.

Tır sürücüsü, köprü geçişinde yaşanabilecek yükseklik ve ağırlık sorunlarını aşmak için Erzurum-Artvin yoluna dönüş yaptı. Birkaç kilometre ilerledikten sonra uygun manevra alanı bulduğunda araç karayolunun ortasında stop etti.

Bölgeye sevk edilen trafik ekipleri güvenlik önlemleri aldı; olay nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışının yeniden sağlanabilmesi için tırın bulunduğu yerden çıkarılması amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Uzun uğraşların ardından tır tekrar karayoluna girerek ilerledi ve güvenli bir alanda park etmek üzere yoluna devam etti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

