Bolu Abant Yolu'nda Kafa Kafaya Çarpışma: 1'i Ağır 6 Yaralı
Kaza ve Müdahale
Bolu’da Abant yolu üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Bolu merkeze bağlı Ömerler köyü mevkiinde meydana geldi. Abant istikametine seyir halindeki 81 BZ 522 plakalı otomobil ile 81 BH 744 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından çevredeki hastanelere kaldırıldılar.
Kaza nedeniyle yol kısa süreli olarak kontrollü şekilde trafiğe kapatıldı; araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.
BOLU’DA ABANT YOLU ÜZERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU 1’İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI.