Bolu Abant Yolu'nda Kafa Kafaya Çarpışma: 1'i Ağır 6 Yaralı

Bolu'da Abant yolu Ömerler mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı; ekipler sevk edildi, yol kısa süreli kapatıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 19:34
Kaza ve Müdahale

Bolu’da Abant yolu üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu merkeze bağlı Ömerler köyü mevkiinde meydana geldi. Abant istikametine seyir halindeki 81 BZ 522 plakalı otomobil ile 81 BH 744 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından çevredeki hastanelere kaldırıldılar.

Kaza nedeniyle yol kısa süreli olarak kontrollü şekilde trafiğe kapatıldı; araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

