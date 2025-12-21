Bolu Abant Yolu'nda Kafa Kafaya Çarpışma: 1'i Ağır 6 Yaralı

Bolu'da Abant yolu Ömerler mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı; ekipler sevk edildi, yol kısa süreli kapatıldı.