DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.776.482,52 -0,01%

Gabar'da Traktör Kazası: 13 İşçi Yaralandı, 5'i Ağır

Şırnak’ın Gabar bölgesinde traktörün devrilmesi sonucu 5’i ağır olmak üzere 13 işçi yaralandı; yaralılar Şırnak ve Cizre Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 19:31
Gabar'da Traktör Kazası: 13 İşçi Yaralandı, 5'i Ağır

Gabar'da Traktör Kazası: 13 İşçi Yaralandı, 5'i Ağır

Şırnak’ın Gabar bölgesinde fidan dikimi çalışmalarından dönen işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 5’i ağır olmak üzere 13 işçi yaralandı. Olay, bölgedeki ekiplerin sevk edilmesiyle sağlık birimlerinin müdahalesiyle sonuçlandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, fidan dikimi çalışmasından dönen işçileri taşıyan, sürücülüğünü K.T.'nin yaptığı 73 AH 695 plakalı traktör, Kayaboyun köyü mevkiinde takla atarak devrildi. Kaza, ilk belirlemelere göre bu şekilde oluştu.

Yaralılar ve Müdahale

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, acil servise sevk edilerek Şırnak ve Cizre Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan beşinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ŞIRNAK’IN GABAR DAĞI’NDA ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NIN FİDAN DİKİMİ ÇALIŞMALARI...

ŞIRNAK’IN GABAR DAĞI’NDA ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NIN FİDAN DİKİMİ ÇALIŞMALARI DÖNÜŞÜNDE MEYDANA GELEN TRAKTÖR KAZASINDA 5’İ AĞIR OLMAK ÜZERE TOPLAM 13 İŞÇİ YARALANDI.

ŞIRNAK’IN GABAR DAĞI’NDA ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NIN FİDAN DİKİMİ ÇALIŞMALARI...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gabar'da Traktör Kazası: 13 İşçi Yaralandı, 5'i Ağır
2
Ereğli'de Park Halindeki Tıra İşçi Servisi Çarptı: Sürücü Yaralandı
3
Bolu Abant Yolu'nda Kafa Kafaya Çarpışma: 1'i Ağır 6 Yaralı
4
Erzurum'da Yat Yüklü Tır Karayolunu Kapattı — Tortum'da Trafik Kilitlendi
5
Elazığ'da Sepetli Motosiklette Tehlikeli Hareket: Mutfak Tüpüyle Teker Kaldırdı
6
Kahta'da Eşini Sokak Ortasında Öldüren Şahıs Tutuklandı
7
Aydın Efeler'de Kaçak Kazı: Kalfaköy'de Tünelde Mahsur Kalan Kişiyi Ekipler Kurtarıyor

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025