Gabar'da Traktör Kazası: 13 İşçi Yaralandı, 5'i Ağır

Şırnak’ın Gabar bölgesinde fidan dikimi çalışmalarından dönen işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 5’i ağır olmak üzere 13 işçi yaralandı. Olay, bölgedeki ekiplerin sevk edilmesiyle sağlık birimlerinin müdahalesiyle sonuçlandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, fidan dikimi çalışmasından dönen işçileri taşıyan, sürücülüğünü K.T.'nin yaptığı 73 AH 695 plakalı traktör, Kayaboyun köyü mevkiinde takla atarak devrildi. Kaza, ilk belirlemelere göre bu şekilde oluştu.

Yaralılar ve Müdahale

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, acil servise sevk edilerek Şırnak ve Cizre Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan beşinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

