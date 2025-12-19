DOLAR
Adana'da motosiklet kazası: Can Uzun hayatını kaybetti — Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da 14 Aralık 2025'te meydana gelen kazada Can Uzun hayatını kaybetti; güvenlik kamerası görüntüleri kazanın anlarını gösteriyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 09:22
Adana'da motosiklet kazası: Can Uzun hayatını kaybetti — Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da 14 Aralık 2025 günü saat 17.25'te Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Can Uzun (25) idaresindeki 01 EGA 96 plakalı motosiklet devrildi. Kaza, Mıdık Mahallesi istikametinden gelip Güney Kuşak Bulvarı yönüne seyir halindeyken yaşandı.

Edinilen bilgilere göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi ve araç yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Olayın güvenlik kamerası kayıtları yeni ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin kontrolden çıkararak savrulduğu ve sürüklendiği anlar yer aldı.

CAN UZUN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

