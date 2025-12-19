Adana'da motosiklet kazası: Can Uzun hayatını kaybetti — Kamera görüntüleri ortaya çıktı
Adana'da 14 Aralık 2025 günü saat 17.25'te Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Can Uzun (25) idaresindeki 01 EGA 96 plakalı motosiklet devrildi. Kaza, Mıdık Mahallesi istikametinden gelip Güney Kuşak Bulvarı yönüne seyir halindeyken yaşandı.
Edinilen bilgilere göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi ve araç yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Güvenlik kamerası görüntüleri
Olayın güvenlik kamerası kayıtları yeni ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin kontrolden çıkararak savrulduğu ve sürüklendiği anlar yer aldı.
