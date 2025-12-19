Kayseri'de FETÖ'nün Sözde Ürgüp İlçe Sorumlusu B.D. Yakalandı
Operasyon ve gözaltı detayları
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içinde sözde 'Ürgüp İlçe Sorumlusu' olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen B.D. yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda B.D. bulunduğu adreste ele geçirildi.
İşlemleri tamamlanan B.D., görevlilere teslim edilerek cezaevine gönderildi.
Konuya ilişkin Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
