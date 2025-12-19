Gaziantep'te Eyüp Arıcı Davasında Tutuklu Sayısı 7'ye Yükseldi

Duruşma ve karar

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3’üncü duruşması yapıldı. Duruşma, 9 Şubat 2025 tarihinde iki grup arasında çıkan ve 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın hayatını kaybettiği kavga ile ilgili dosyaya ilişkin olarak gerçekleştirildi.

Duruşmaya tutuklu sanıklar E.A.K, A.S.P ile 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar K.B, M.F.K, M.T.Y, İ.E.Ö. ile Eyüp Arıcı’nın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşma, 18 yaşından küçük sanıkların yer alması nedeniyle kapalı görüldü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz yargılanan ve önceki duruşmada hakkında yakalama kararı bulunan U.E.M. ise duruşmada tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Mahkeme duruşmayı 12 Şubat tarihine erteledi.

Olay geçmişi

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. Eyüp Arıcı, ikizi ve bir arkadaşıyla birlikte bulunduğu sırada bir grupla tartışma yaşandı. Saldırıya uğrayan Arıcı, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada davaya sonradan dahil edilen ve olay günü 6 sanıkla birlikte hareket ettiği iddia edilen U.E.M. hakkında zorla getirilme kararı vererek davayı 19 Aralık 2025 tarihine ertelemişti.

