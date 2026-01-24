Adana'da motosiklet sürücüsü kaskıyla servis aracının camını kırdı

Yol verme tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı

Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir motosiklet sürücüsünün servis aracının camını kaskıyla kırması, çevredeki bir işçinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, işçi servisi ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında motosiklet sürücüsü önce servis şoförüne tepki gösterdi, ardından kaskıyla servisin kapı camını kırdı. O anlar, serviste bulunan bir işçi tarafından saniye saniye kaydedildi.

Servisteki işçilerin araçtan inmesiyle taraflar arasında yaşanan gerginlik büyümeden sonlandırıldı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün servisten inen kişilerle tartışırken kendini savunmak için "Canımız ucuz mu" dediği görülüyor.

