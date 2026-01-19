Kırıkhan'da çatı yangını kontrol altına alındı

Kırıkhan'da Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; yaralanma ve can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:13
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:13
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evin çatı kısmında yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahaleyi hızlı bir şekilde gerçekleştirerek alevleri binayı sarmadan kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

Yaralanma ve can kaybı yaşanmadı, ancak yangında çatı kısmında hasar oluştu.

EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

