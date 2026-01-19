Kırıkhan'da çatı yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde yangın
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evin çatı kısmında yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahaleyi hızlı bir şekilde gerçekleştirerek alevleri binayı sarmadan kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.
Yaralanma ve can kaybı yaşanmadı, ancak yangında çatı kısmında hasar oluştu.
