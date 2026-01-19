2025'te Gaziantep'te 112 Çağrılarının %72'si Asılsız Çıktı

Gaziantep'te 2025'te 112'ye gelen 3 milyon 277 bin 133 çağrının yüzde 72'si asılsız çıktı; 44 kişiye para cezası verildi, 2026'da cezalar artırıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:32
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:35
2025'te Gaziantep'te 112 Çağrılarının %72'si Asılsız Çıktı

2025'te Gaziantep'te 112 Çağrılarının %72'si Asılsız Çıktı

Gaziantep'te 2025 yılında 112 Acil Çağrı hattına toplam 3 milyon 277 bin 133 çağrı geldi. Bu çağrıların yüzde 28910 bin 333 çağrı vakaya dönüşürken, geriye kalan yüzde 72lik 2 milyon 366 bin 890 çağrı asılsız olarak kayda geçti.

112 Acil Çağrı Merkezi'nin işleyişi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen proje kapsamında kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, jandarma, itfaiye, emniyet, orman ve AFAD çağrılarını tek bir numara üzerinden yönetiyor. 112'yi arayan çağrı karşılayıcılar, asılsız aramaları süzerek gerçek ihbarları ilgili birimlere yönlendiriyor.

Ceza ve işlem detayları

Yıl boyunca 42 şahsa asılsız çağrı nedeniyle kişi başı en az bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, asılsız ihbarda bulunan 2 şahsa kişi başı 15 bin TL idari para cezası verildi. Toplamda 44 şahsa idari ceza uygulandığı bildirildi.

Ayrıca yıl içinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 346 adet ses kaydı, bilgi ve belge emniyet müdürlüğüne ve adli makamlara yönlendirildi.

2026'da cezalar artırıldı

2026 yılında asılsız çağrılara uygulanacak idari para cezasının bin 882 TL, asılsız ihbarlara uygulanacak cezanın ise 18 bin 823 TL olarak belirlendiği açıklandı. Yetkililer, asılsız çağrı ve ihbarın tekrarı halinde cezanın iki katına çıkacağını; süreklilik oluşması halinde ise yasal işlem başlatılacağını belirtti.

GAZİANTEP'TE 112'YE 2025 YILINDA GELEN ÇAĞRILARIN YÜZDE 72'Sİ ASILSIZ ÇIKTI, GELEN ÇAĞRILARIN...

GAZİANTEP'TE 112'YE 2025 YILINDA GELEN ÇAĞRILARIN YÜZDE 72'Sİ ASILSIZ ÇIKTI, GELEN ÇAĞRILARIN SADECE YÜZDE 28'E TEKABÜL EDEN 910 BİN 333'Ü VAKAYA DÖNÜŞTÜ.

GAZİANTEP'TE 112'YE 2025 YILINDA GELEN ÇAĞRILARIN YÜZDE 72'Sİ ASILSIZ ÇIKTI, GELEN ÇAĞRILARIN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uludağ'da Mahsur Kalanlara JAK Timi Müdahalesi
2
Konya'da Jandarma'nın Silah Operasyonu: 2 Tutuklama
3
Kayıp Adliye Görevlisi Mustafa Uçar’ı 100 Kişilik Ekip Arıyor
4
Nazilli Zabıtası 2026'da Denetimleri Sıklaştırdı: Fırın, Restoran ve Marketler Mercek Altında
5
Araban Elif Mahallesi'nde Elektrik Kaynaklı Ev Yangını: Eşyalar Küle Döndü
6
Manisa'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
7
Kırıkkale'de Kan Donduran Kadın Cinayetinde Karar: Kardeş ve Komşuya Ağırlaştırılmış Müebbet

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları