2025'te Gaziantep'te 112 Çağrılarının %72'si Asılsız Çıktı

Gaziantep'te 2025 yılında 112 Acil Çağrı hattına toplam 3 milyon 277 bin 133 çağrı geldi. Bu çağrıların yüzde 28910 bin 333 çağrı vakaya dönüşürken, geriye kalan yüzde 72lik 2 milyon 366 bin 890 çağrı asılsız olarak kayda geçti.

112 Acil Çağrı Merkezi'nin işleyişi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen proje kapsamında kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, jandarma, itfaiye, emniyet, orman ve AFAD çağrılarını tek bir numara üzerinden yönetiyor. 112'yi arayan çağrı karşılayıcılar, asılsız aramaları süzerek gerçek ihbarları ilgili birimlere yönlendiriyor.

Ceza ve işlem detayları

Yıl boyunca 42 şahsa asılsız çağrı nedeniyle kişi başı en az bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, asılsız ihbarda bulunan 2 şahsa kişi başı 15 bin TL idari para cezası verildi. Toplamda 44 şahsa idari ceza uygulandığı bildirildi.

Ayrıca yıl içinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 346 adet ses kaydı, bilgi ve belge emniyet müdürlüğüne ve adli makamlara yönlendirildi.

2026'da cezalar artırıldı

2026 yılında asılsız çağrılara uygulanacak idari para cezasının bin 882 TL, asılsız ihbarlara uygulanacak cezanın ise 18 bin 823 TL olarak belirlendiği açıklandı. Yetkililer, asılsız çağrı ve ihbarın tekrarı halinde cezanın iki katına çıkacağını; süreklilik oluşması halinde ise yasal işlem başlatılacağını belirtti.

