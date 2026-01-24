Kapaklı'da 39 yaşındaki Ali G. evinde ölü bulundu
Atatürk Mahallesi'nde ailevi sorun iddiası
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Ali G., çocuğu tarafından evde ölü olarak bulundu.
Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Kamelya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailevi sorunları bulunduğu iddia edilen Ali G., çocuğu tarafından evde ölü bulundu.
Durdumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Ali G.’nin cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
