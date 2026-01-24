Safranbolu'da Direksiyon Başında Fenalaşan Sürücü Hayatını Kaybetti

Safranbolu Emek Kavşağı'nda 51 EE 721 plakalı araç sürücüsü Selahattin D., direksiyon başında fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 19:57
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 20:09
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Emek Kavşağı mevkiinde direksiyon başında fenalaşan bir sürücü yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, 51 EE 721 plakalı otomobilin sürücüsü Selahattin D., seyir halindeyken rahatsızlandı. Sürücü, aracını yol kenarına çekerek durdu. Bir süre park halinde bekleyen otomobili fark eden vatandaşlar, içeriye baktıklarında sürücünün hareketsiz olduğunu gördü ve durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve İnceleme

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

