Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aytaç Dilci Seçildi

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın yeni başkanı Aytaç Dilci

32. Olağan Genel Kurul’da mavi liste öne çıktı

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın 32. Olağan Genel Kurulu, bugün düzenlenen seçimlerle tamamlandı. Gergin anlara sahne olan genel kurulda sandıkların kapanmasını takiben oy sayımına geçildi.

Kentte bin 179 üyesi bulunan odada, toplam 827 geçerli oy kullanıldı. Seçimlere mavi liste ile giren Aytaç Dilci 457 oy alarak, kırmızı liste adayı ve mevcut başkan Ali Şahin'in aldığı 367 oyun üzerine çıktı.

Kesin olmayan sonuçlara göre mavi liste adayı Aytaç Dilci, aldığı 457 oyla Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın yeni başkanı oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından salondaki üyeler kararı alkışlarla karşıladı.

Yeni başkan Aytaç Dilci'nin önümüzdeki günlerde yönetim kurulu ile birlikte mazbatasını alarak göreve başlaması bekleniyor.

