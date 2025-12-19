DOLAR
Adana'da motosikletli kadınla kavga eden otobüs şoförü adli kontrolle serbest kaldı

Adana'da halk otobüsü şoförü K.C. ile motosikletli D.O. arasında çıkan kavga sonrası K.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:38
Olayın Detayları

Adana'da, dün Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Dr. Ali Menteş oğlu Caddesi üzerinde yaşanan kavgada halk otobüsü şoförü ile bir motosiklet sürücüsü arasındaki arbede, diğer yolcular tarafından kaydedildi.

İddiaya göre, halk otobüsü şoförü K.C. (38), yolcu almak için durakta durdu. Bu sırada motosikletli sürücü D.O. (51), motosikletiyle otobüsün arkasında bekledi. Fazla beklediğini düşünen D.O., otobüse girerek K.C. ile tartışmaya başladı ve taraflar karşılıklı hakaretlerde bulundular.

Tartışma sırasında D.O., elindekileri K.C.'ye fırlattı ve saldırdı; şoför de kadına karşılık verdi. Olay anı, otobüsteki yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kadının şikayeti üzerine, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri devreye girdi ve otobüs sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından K.C., adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

