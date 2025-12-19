Adana'da motosikletli kadınla kavga eden otobüs şoförü adli kontrolle serbest kaldı

Olayın Detayları

Adana'da, dün Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Dr. Ali Menteş oğlu Caddesi üzerinde yaşanan kavgada halk otobüsü şoförü ile bir motosiklet sürücüsü arasındaki arbede, diğer yolcular tarafından kaydedildi.

İddiaya göre, halk otobüsü şoförü K.C. (38), yolcu almak için durakta durdu. Bu sırada motosikletli sürücü D.O. (51), motosikletiyle otobüsün arkasında bekledi. Fazla beklediğini düşünen D.O., otobüse girerek K.C. ile tartışmaya başladı ve taraflar karşılıklı hakaretlerde bulundular.

Tartışma sırasında D.O., elindekileri K.C.'ye fırlattı ve saldırdı; şoför de kadına karşılık verdi. Olay anı, otobüsteki yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kadının şikayeti üzerine, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri devreye girdi ve otobüs sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından K.C., adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'DA KADIN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜYLE KAVGA EDEN HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI.