Çorlu'da Otomobille Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı

Çorlu'da Şinasi Kurşun Caddesi'nde otomobilin dönüşü sırasında motosikletle kafa kafaya çarpışma: sürücü H.G. yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 19:04
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Detayları

Olay yeri: Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi.

Gelişme: Yokuş yukarı Santral istikametine seyreden H.G. yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen ve Bağlariçi 2. Sokağa dönüş yapmak isteyen R.G. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Sonuç: Motosiklet sürücüsü H.G., üzerinden fırlayarak yaralandı ve tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

İnceleme: Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaza anına ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

