Çorlu'da Otomobille Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza Detayları
Olay yeri: Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi.
Gelişme: Yokuş yukarı Santral istikametine seyreden H.G. yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen ve Bağlariçi 2. Sokağa dönüş yapmak isteyen R.G. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Sonuç: Motosiklet sürücüsü H.G., üzerinden fırlayarak yaralandı ve tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
İnceleme: Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaza anına ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
ÇORLU'DA OTOMOBİLLE MOTOSİKLETİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA