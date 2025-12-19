Adana'da Otoyolda Bisikletli Tehlikesi: Kazaya Ramak Kaldı

Adana’da otoyolda bisikletle şerit değiştiren bir kişinin, kazaya yol açabilecek hareketleri araç içi kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olayın ayrıntıları

Olay, dün merkez Çukurova ilçesine bağlı Türkmenbaşı otoban girişinde meydana geldi.

Otoyolda bisikletiyle ilerleyen bir şahıs, şerit değiştirdiği sırada yola giren bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gözlem ve ek bilgi

Öte yandan, bisikletli şahsın emniyet şeridinde uzun süre yolculuk yaptığı öğrenildi.

