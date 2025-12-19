DOLAR
Adana'da Otoyolda Bisikletli Tehlikesi: Kazaya Ramak Kaldı

Adana Çukurova Türkmenbaşı otoban girişinde, bisikletli bir kişinin şerit değiştirirken kazaya neden olabilecek anları araç içi kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 09:29
Adana’da otoyolda bisikletle şerit değiştiren bir kişinin, kazaya yol açabilecek hareketleri araç içi kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olayın ayrıntıları

Olay, dün merkez Çukurova ilçesine bağlı Türkmenbaşı otoban girişinde meydana geldi.

Otoyolda bisikletiyle ilerleyen bir şahıs, şerit değiştirdiği sırada yola giren bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gözlem ve ek bilgi

Öte yandan, bisikletli şahsın emniyet şeridinde uzun süre yolculuk yaptığı öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

