Bodrum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada 18 yaşındaki sürücü İbrahim Umut Yöntem hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:56
Kaza ve İlk Müdahale

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 18 yaşındaki İbrahim Umut Yöntem yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Kaza, Bodrum ilçesi Dirmil Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 ABM 569 plakalı aracın sürücüsü İbrahim Umut Yöntem, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 48 AVG 544 plakalı araca çarptı.

Yaralıların Durumu ve Hastaneye Sevk

Kazada sürücü İbrahim Umut Yöntem ile A.Z., sağlık ekipleri tarafından Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Yaralı M.Z. ise Bodrum Devlet Hastanesine sevk edildi. Yetkililer, yaralıların bilincinin açık olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Ölüm ve Soruşturma

Kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki İbrahim Umut Yöntem, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

