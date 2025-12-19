Bodrum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaza ve İlk Müdahale

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 18 yaşındaki İbrahim Umut Yöntem yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Kaza, Bodrum ilçesi Dirmil Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 ABM 569 plakalı aracın sürücüsü İbrahim Umut Yöntem, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 48 AVG 544 plakalı araca çarptı.

Yaralıların Durumu ve Hastaneye Sevk

Kazada sürücü İbrahim Umut Yöntem ile A.Z., sağlık ekipleri tarafından Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Yaralı M.Z. ise Bodrum Devlet Hastanesine sevk edildi. Yetkililer, yaralıların bilincinin açık olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Ölüm ve Soruşturma

Kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki İbrahim Umut Yöntem, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 18 YAŞINDAKİ BİR GENÇ HAYATINI KAYBEDERKEN, 2 KİŞİ İSE YARALANDI.