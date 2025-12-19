DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,25 -0,11%
ALTIN
5.958,02 0,01%
BITCOIN
3.758.563,59 -3,53%

Karabük'te Asayiş Uygulaması: 46 Aranan Şahıs Yakalandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Karabük'te 1-19 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen asayiş uygulamalarında 46 aranan şahıs yakalandı; çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve 63.702 TL idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 17:02
Karabük'te Asayiş Uygulaması: 46 Aranan Şahıs Yakalandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Karabük'te asayiş uygulamalarında 46 aranan şahıs yakalandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-19 Aralık 2025 tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

Uygulama detayları

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Motosikletli Polis Timleri, Yaya Devriye Unsurları (Çarşı ve Mahalle Bekçileri) ile sivil ve resmi asayiş ekipleri katılımıyla Karabük halkının huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik şok uygulamalar ve devriye hizmetleri yürütüldü.

Denetimler kapsamında ekiplerce ele geçirilenler arasında 1 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 22 fişek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 6136 sayılı Kanun kapsamında 8 bıçak yer aldı.

Yakalamalar ve idari işlemler

Yapılan kontrollerde, tutuklanmasına yönelik araması bulunan 18 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 28 kişi olmak üzere toplam 46 aranan şahıs yakalandı.

Ayrıca denetimler sırasında 23 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 63.702 lira idari para cezası uygulandı.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Müge Elbeli Davası: Cezaevinden İzinli Kocaya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
2
Akyazı'da Baraka Alev Alev Yandı: Alkol Şişeleri Dikkat Çekti
3
Tekirdağ Çorlu'da Beton Bloğa Çarpan Otomobil: 1'i Çocuk 5 Yaralı
4
Eyüpsultan'da Audi A3'ün Motorunda Yangın: Sahibi Tüple Söndürdü
5
Balıkesir İtfaiyesi Gücüne Güç Katıyor — 7 Yeni Araç Hizmete Alındı
6
Karabük'te Asayiş Uygulaması: 46 Aranan Şahıs Yakalandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
7
Bodrum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül