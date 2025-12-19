Karabük'te Asayiş Uygulaması: 46 Aranan Şahıs Yakalandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Karabük'te asayiş uygulamalarında 46 aranan şahıs yakalandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-19 Aralık 2025 tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

Uygulama detayları

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Motosikletli Polis Timleri, Yaya Devriye Unsurları (Çarşı ve Mahalle Bekçileri) ile sivil ve resmi asayiş ekipleri katılımıyla Karabük halkının huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik şok uygulamalar ve devriye hizmetleri yürütüldü.

Denetimler kapsamında ekiplerce ele geçirilenler arasında 1 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 22 fişek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 6136 sayılı Kanun kapsamında 8 bıçak yer aldı.

Yakalamalar ve idari işlemler

Yapılan kontrollerde, tutuklanmasına yönelik araması bulunan 18 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 28 kişi olmak üzere toplam 46 aranan şahıs yakalandı.

Ayrıca denetimler sırasında 23 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 63.702 lira idari para cezası uygulandı.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR