DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,25 -0,11%
ALTIN
5.958,02 0,01%
BITCOIN
3.758.563,59 -3,53%

Eyüpsultan'da Audi A3'ün Motorunda Yangın: Sahibi Tüple Söndürdü

Eyüpsultan'da 10 gün önce aldığı Audi A3'ün motorundan çıkan yangını sahibi ve esnafın müdahalesiyle söndürdü; araçta hasar oluştu, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 17:34
Eyüpsultan'da Audi A3'ün Motorunda Yangın: Sahibi Tüple Söndürdü

Eyüpsultan'da Audi A3'ün Motorunda Yangın, Sahibi Tüple Söndürdü

Olay, 15.30'da Eyüpsultan Defterdar Mahallesi Münzevi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 gün önce satın alınan otomobilin motor kısmından alevler yükseldi.

Mehmet Yıldırım, 34 DSU 454 plakalı Audi A3 ile seyir halindeyken alevleri fark ederek aracı yol kenarına çekti. Çevredeki esnaf, yangın söndürme tüpleriyle müdahaleye koştu.

Yıldırım, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Araçta hasar meydana geldi; olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sürücünün anlattıkları

Mehmet Yıldırım yaşadıklarını şöyle aktardı: "Hareket halindeyken birden tutuşma başladı. 1 hafta - 10 gün oldu aracı alalı. Bilmem hareket halindeydik, birden tutuşmaya başladı zaten direk indik esnaf sağ olsun yangın tüpü getirdiler, söndürdük. Allah razı olsun esnaftan, hepsi koşup geldi. Komple motor değişecek"

Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

EYÜPSULTAN’DA BİR KİŞİ, YAKLAŞIK 10 GÜN ÖNCE SATIN ALDIĞI LÜKS OTOMOBİLİYLE SEYİR HALİNDEYKEN...

EYÜPSULTAN’DA BİR KİŞİ, YAKLAŞIK 10 GÜN ÖNCE SATIN ALDIĞI LÜKS OTOMOBİLİYLE SEYİR HALİNDEYKEN YANGIN ŞOKU YAŞADI. OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDAN YÜKSELEN ALEVLER, ARAÇ SAHİBİ TARAFINDAN YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE BÖYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Müge Elbeli Davası: Cezaevinden İzinli Kocaya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
2
Akyazı'da Baraka Alev Alev Yandı: Alkol Şişeleri Dikkat Çekti
3
Tekirdağ Çorlu'da Beton Bloğa Çarpan Otomobil: 1'i Çocuk 5 Yaralı
4
Eyüpsultan'da Audi A3'ün Motorunda Yangın: Sahibi Tüple Söndürdü
5
Balıkesir İtfaiyesi Gücüne Güç Katıyor — 7 Yeni Araç Hizmete Alındı
6
Karabük'te Asayiş Uygulaması: 46 Aranan Şahıs Yakalandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
7
Bodrum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül