Eyüpsultan'da Audi A3'ün Motorunda Yangın, Sahibi Tüple Söndürdü

Olay, 15.30'da Eyüpsultan Defterdar Mahallesi Münzevi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 gün önce satın alınan otomobilin motor kısmından alevler yükseldi.

Mehmet Yıldırım, 34 DSU 454 plakalı Audi A3 ile seyir halindeyken alevleri fark ederek aracı yol kenarına çekti. Çevredeki esnaf, yangın söndürme tüpleriyle müdahaleye koştu.

Yıldırım, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Araçta hasar meydana geldi; olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sürücünün anlattıkları

Mehmet Yıldırım yaşadıklarını şöyle aktardı: "Hareket halindeyken birden tutuşma başladı. 1 hafta - 10 gün oldu aracı alalı. Bilmem hareket halindeydik, birden tutuşmaya başladı zaten direk indik esnaf sağ olsun yangın tüpü getirdiler, söndürdük. Allah razı olsun esnaftan, hepsi koşup geldi. Komple motor değişecek"

Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

