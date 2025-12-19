Balıkesir İtfaiyesi Gücüne Güç Katıyor — 7 Yeni Araç Hizmete Alındı

Balıkesir İtfaiyesi güçleniyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın iledirilen törende, Balıkesir’i afetlere karşı daha dirençli kılmak amacıyla itfaiye teşkilatına 7 yeni modern araç kazandırıldığını açıkladı. Türkiye’nin dördüncü büyük itfaiye teşkilatı olan Balıkesir İtfaiyesi, personel ve ekipman kapasitesini artırarak bölgenin afet altyapısını güçlendiriyor.

Yeni araçlar ve teknik kapasite

Başkan Akın, teslim edilen araçları şöyle sıraladı: "İki adet 35 bin litrelik su ikmal tırı, üç adet 12 bin litre kapasiteli itfaiye aracı, bir adet arazi tipi itfaiye aracı ve bir adet su altı ve su üstü arama kurtarma aracı ile toplam 7 adet aracımızı daha İtfaiye’mize kazandırmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Balıkesir’imize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun".

Bölgenin en güçlüsü olmak zorundayız

Akın, Balıkesir’in güvenliğinin teminatı olan itfaiyenin güçlendirilmesine kararlılıkla devam ettiklerini belirterek il sınırları içinde 44 istasyon, 179 araç ve 860 personel ile 7/24 görev başında olduklarını vurguladı. Akın, "Balıkesir İtfaiyesi’nin bölgenin en güçlüsü olmak zorunda" diyerek, yaz aylarında yaşanan orman yangınları ve deprem gerçeğinin bu gerekliliği ortaya koyduğunu anlattı. Ayrıca Sındırgı’da AFAD ile birlikte enkazdan kısa sürede beş vatandaşın kurtarılmasına ilişkin başarının altını çizdi.

Büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz

Belediyenin öz kaynakları ve uluslararası fonlarla yürütülen çalışmalara değinen Akın, şu bilgileri paylaştı: Dünya Bankası ve İller Bankası üzerinden 20 milyon Euro afet ve deprem kredi fonu hakkı kazanıldı; bununla ilgili sözleşmelerin ilk iki aşaması imzalandı. Bu kapsamda imalatına başlanan 7 adet 24 metrelik merdivenli ve 7 adet 12 ton su kapasiteli itfaiye aracının toplam 14 adet araç olarak 2026 Mayıs ayında teslim alınacağı, üçüncü aşamada ise 30 araçlık tedarik sürecinin ihaleye hazırlandığı belirtildi. Böylece envantere eklenecek 51 araç ile filonun 230 araca ulaşacağı ifade edildi.

Akın ayrıca, KPSS ve objektif kriterlerle üç ay süren eğitimlerin ardından İtfaiye’ye 50 yeni memur kazandırıldığını; kırsal mahallelerdeki yangın römorku sayısının 800’den 833’e çıkarıldığını ve 2026’da 50 römork daha temin edileceğini aktardı. Arama-kurtarmada akrediteli arama kurtarma köpeği sayısı 2’ye çıkarıldı. Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları, Psikososyal Destek Birimi kurulumu, AFAD ile ortak akreditasyon eğitimleri ve su altı-su üstü eğitim merkezinin ulusal seviyede hizmet verebilir hale getirilmesi gibi adımlar da vurgulandı. Akın, "Balıkesir İtfaiyesi olarak muhtemel tüm afet ve acil durumlara karşı daima teyakkuzdayız. Hemşehrilerimizin güvenliği için daha çok büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz" dedi.

Vali Ustaoğlu: "Yeni araçlar önemli görevler ifa edecek"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni araçların şehir için önemli görevler üstleneceğini belirterek, "Balıkesir Büyükşehir Belediyemize katılan yeni itfaiye araçlarımız inşallah bundan sonraki süreçte çok kıymetli, çok önemli görevler ifa edecek" dedi. Ustaoğlu, yaz boyunca il genelinde 300’ün üzerinde orman yangını görüldüğünü ve itfaiyenin her olaya müdahale ettiğini hatırlattı; Sındırgı’daki depremler sırasında AFAD ile birlikte yapılan kurtarma operasyonlarına dikkat çekti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Tören, Salih Tozan Kültür Merkezi yanında gerçekleştirildi. Programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

ALIKESİR’İ AFETLERE KARŞI DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRMEK İÇİN İTFAİYE TEŞKİLATINA 7 YENİ MODERN ARAÇ KAZANDIRILDI