Tekirdağ Çorlu'da Beton Bloğa Çarpan Otomobil: 1'i Çocuk 5 Yaralı

Tekirdağ Çorlu’da kontrolden çıkan otomobil beton bloğa çarparak hurdaya döndü; 1’i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay anı kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 17:09
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı — Yaralılar hastanelere sevk edildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobilin beton bloğa çarpması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Önerler Mahallesi İstanbul yolu Asker Havaalanı mevkiinde gerçekleşti. Çorlu istikametine seyreden, sürücüsü N.D. olan 59 UV 387 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole girdi.

Beton bloğa çarpan araç adeta hurda yığınına döndü. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcular B.D., S.D., Ö.A.D. ve M.D. olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı; yarılardan biri çocuk.

Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve özel hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

