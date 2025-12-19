DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,25 -0,11%
ALTIN
5.958,02 0,01%
BITCOIN
3.758.563,59 -3,53%

Müge Elbeli Davası: Cezaevinden İzinli Kocaya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Denizli Tavas'ta cezaevinden izinli çıkan M.A.E., eşi Müge Elbeli'yi işkenceyle öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi; haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 17:15
Müge Elbeli Davası: Cezaevinden İzinli Kocaya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Müge Elbeli davasında karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Tavas ilçesinde kamuoyunun yakından takip ettiği Müge Elbeli davasında kararını verdi. Sanık M.A.E., eşine ve kadına karşı eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edildi.

Dava, avukat Mehmet Emin Şahin tarafından takip edildi. Duruşmaya Müge Elbeli'nin annesi Hatice Tangil ve babası İsmail Tangil de katılarak adalet arayışını mahkeme salonunda sürdürdü. Cumhuriyet savcısı, önceki celsede sunduğu mütalaaya uygun şekilde görüşünü yineledi; olayın saatler boyunca devam etmesi ve maktulün vücudunda çok sayıda kesici alet ile darp izinin bulunması gibi unsurları dikkate alarak sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, savcılık mütalaası doğrultusunda karar verdi. Kararda haksız tahrik indiriminin uygulanmadığı ve sanığın savunmasının bu yönde ispatlanamadığı belirtildi. Ayrıca sanığın sabıkalı geçmişi dikkate alınarak takdiri indirim yapılmaması

Yargılama sonrası açıklama yapan avukat Mehmet Emin Şahin, sanığın ileri sürdüğü haksız tahrik iddialarının dosya kapsamındaki somut delillerle örtüşmediğini, iyi hal indiriminin uygulanmamasının kadına yönelik şiddet davalarında cezasızlık algısını önlemede önemli olduğunu belirtti. Şahin, bu dosyanın yalnızca Müge Elbeli'nin davası olmadığını; kadınların yaşam hakkına yönelik sistematik şiddetin yargı önünde nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair örnek teşkil ettiğini vurguladı. Gerekçeli karar sonrası itiraz ve incelemelerini sürdüreceklerini, sanığın tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme suçundan da cezalandırılması talebiyle bölge adliye mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.

Olayın geçmişi

Olay, 31 Temmuz 2024 tarihinde Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi Hanımlar Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan M.A.E.'nin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri, evin salonunda 3 çocuk annesi Müge Elbeli'yi ölü olarak buldu. Vücudunda darp ve yara izleri tespit edilen Elbeli'nin elleri ve ayakları iple bağlanmış, kablo ile dövüldüğü ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlendi. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak koca M.A.E. ile A.K., S.S. ve F.Y. gözaltına alındı. Açık cezaevinden izinli çıkan M.A.E.'nin evde eşiyle tartışmaya başladığı, tartışmanın büyümesi üzerine hortum ve bıçakla şiddet uyguladığı tespit edildi. Olay sonrası bir arkadaşının motosikletiyle kaçan M.A.E., jandarma tarafından yakalandı ve savcılık sorgusunun ardından 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Şüphelilerden F.Y. hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

DENİZLİ'NİN TAVAS İLÇESİNDE CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP ÜÇ ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ ELLERİ VE AYAKLARINI...

DENİZLİ'NİN TAVAS İLÇESİNDE CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP ÜÇ ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ ELLERİ VE AYAKLARINI İPLE BAĞLAYIP ARDINDAN İŞKENCE EDEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA TUTUKLANAN KOCA, "EŞE VE KADINA KARŞI EZİYET ÇEKTİREREK KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI. KARARDA HAKSIZ TAHRİK VE TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMADI.

DENİZLİ'NİN TAVAS İLÇESİNDE CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP ÜÇ ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ ELLERİ VE AYAKLARINI...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Müge Elbeli Davası: Cezaevinden İzinli Kocaya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
2
Akyazı'da Baraka Alev Alev Yandı: Alkol Şişeleri Dikkat Çekti
3
Tekirdağ Çorlu'da Beton Bloğa Çarpan Otomobil: 1'i Çocuk 5 Yaralı
4
Eyüpsultan'da Audi A3'ün Motorunda Yangın: Sahibi Tüple Söndürdü
5
Balıkesir İtfaiyesi Gücüne Güç Katıyor — 7 Yeni Araç Hizmete Alındı
6
Karabük'te Asayiş Uygulaması: 46 Aranan Şahıs Yakalandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
7
Bodrum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül