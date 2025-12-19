Müge Elbeli Davası: Cezaevinden İzinli Kocaya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Müge Elbeli davasında karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Tavas ilçesinde kamuoyunun yakından takip ettiği Müge Elbeli davasında kararını verdi. Sanık M.A.E., eşine ve kadına karşı eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edildi.

Dava, avukat Mehmet Emin Şahin tarafından takip edildi. Duruşmaya Müge Elbeli'nin annesi Hatice Tangil ve babası İsmail Tangil de katılarak adalet arayışını mahkeme salonunda sürdürdü. Cumhuriyet savcısı, önceki celsede sunduğu mütalaaya uygun şekilde görüşünü yineledi; olayın saatler boyunca devam etmesi ve maktulün vücudunda çok sayıda kesici alet ile darp izinin bulunması gibi unsurları dikkate alarak sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, savcılık mütalaası doğrultusunda karar verdi. Kararda haksız tahrik indiriminin uygulanmadığı ve sanığın savunmasının bu yönde ispatlanamadığı belirtildi. Ayrıca sanığın sabıkalı geçmişi dikkate alınarak takdiri indirim yapılmaması

Yargılama sonrası açıklama yapan avukat Mehmet Emin Şahin, sanığın ileri sürdüğü haksız tahrik iddialarının dosya kapsamındaki somut delillerle örtüşmediğini, iyi hal indiriminin uygulanmamasının kadına yönelik şiddet davalarında cezasızlık algısını önlemede önemli olduğunu belirtti. Şahin, bu dosyanın yalnızca Müge Elbeli'nin davası olmadığını; kadınların yaşam hakkına yönelik sistematik şiddetin yargı önünde nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair örnek teşkil ettiğini vurguladı. Gerekçeli karar sonrası itiraz ve incelemelerini sürdüreceklerini, sanığın tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme suçundan da cezalandırılması talebiyle bölge adliye mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.

Olayın geçmişi

Olay, 31 Temmuz 2024 tarihinde Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi Hanımlar Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan M.A.E.'nin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri, evin salonunda 3 çocuk annesi Müge Elbeli'yi ölü olarak buldu. Vücudunda darp ve yara izleri tespit edilen Elbeli'nin elleri ve ayakları iple bağlanmış, kablo ile dövüldüğü ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlendi. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak koca M.A.E. ile A.K., S.S. ve F.Y. gözaltına alındı. Açık cezaevinden izinli çıkan M.A.E.'nin evde eşiyle tartışmaya başladığı, tartışmanın büyümesi üzerine hortum ve bıçakla şiddet uyguladığı tespit edildi. Olay sonrası bir arkadaşının motosikletiyle kaçan M.A.E., jandarma tarafından yakalandı ve savcılık sorgusunun ardından 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Şüphelilerden F.Y. hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

