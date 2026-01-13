Adana'da parfüm hırsızları 'Hoşumuza gitti' diyerek adli kontrolle serbest

Market raflarından çaldıkları parfümler güvenlik kamerasında

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 11 Ocak günü bir markette meydana gelen olayda, İ.T. (20) ve S.U. (20) raflardaki parfümleri kokladıktan sonra çaldı.

İş yeri sahibi Abdullah Şengil, parfümlerin eksik olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

Olayı inceleyen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarındaki görüntüleri değerlendirdi ve şüphelileri Levent Caddesi'nde yakaladı. Yakalanan şahısların üzerinde çaldıkları parfümler ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinde her iki şüphelinin de, "Hoşumuza gitti, o yüzden aldık. Pişmanız" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. ve S.U., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

