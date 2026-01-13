Adana'da parfüm hırsızları 'Hoşumuza gitti' diyerek adli kontrolle serbest

Adana'da İ.T. ve S.U., marketten kokladıkları parfümleri çaldı; yakalanıp adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:57
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:57
Adana'da parfüm hırsızları 'Hoşumuza gitti' diyerek adli kontrolle serbest

Adana'da parfüm hırsızları 'Hoşumuza gitti' diyerek adli kontrolle serbest

Market raflarından çaldıkları parfümler güvenlik kamerasında

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 11 Ocak günü bir markette meydana gelen olayda, İ.T. (20) ve S.U. (20) raflardaki parfümleri kokladıktan sonra çaldı.

İş yeri sahibi Abdullah Şengil, parfümlerin eksik olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

Olayı inceleyen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarındaki görüntüleri değerlendirdi ve şüphelileri Levent Caddesi'nde yakaladı. Yakalanan şahısların üzerinde çaldıkları parfümler ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinde her iki şüphelinin de, "Hoşumuza gitti, o yüzden aldık. Pişmanız" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. ve S.U., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA’DA KOKLADIKTAN SONRA PARFÜMLERİ ÇALAN İKİ KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI....

ADANA’DA KOKLADIKTAN SONRA PARFÜMLERİ ÇALAN İKİ KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI. ŞÜPHELİLERİN EMNİYETTEKİ İFADESİNDE, "HOŞUMA GİTTİK, O YÜZDEN ALDIK" DEDİKLERİ İDDİA EDİLDİ.

ADANA’DA KOKLADIKTAN SONRA PARFÜMLERİ ÇALAN İKİ KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI....

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Yoğun Kar: Savcun Köyünde Rahatsızlanan Kadına Ekipler Ulaştı
2
Samsun Canik’te Kavşakta Kaza: 1 Yaralı
3
Ordu Ulubey’de 81 yaşındaki Akif Öztürk öldürüldü; şüpheli O.Y. yakalandı
4
Adana'da parfüm hırsızları 'Hoşumuza gitti' diyerek adli kontrolle serbest
5
Tokat’ta Otobüs-Tır Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı
6
Gaziantep'te 17 Yaşındaki Mustafa Demir Bıçaklı Kavgada Öldü, 3 Zanlı Tutuklandı
7
Adana'da Yaya Geçidinde Feci Kaza: 84 Yaşındaki Adam Yaşamını Yitirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları