Gercüş'te Kazara Vurulma: Gözaltına Alınan 5 Kişi Serbest Bırakıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde ava giderken pikap içindeki silahın kazara ateş alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti; gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:04
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:08
Batman'ın Kantar köyü yakınlarında ava giden pikapta silahın kazara ateş alması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay önceki gün Batman'ın Gercüş ilçesi Kantar köyü yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre ava giderken pikap içerisinde bulunan bir silahın kazara ateş alması sonucu çıkan kurşunlar, Veysi Çınar (45)'a isabet etti. Talihsiz kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay anında araçta bulunan Ahmet K. (25), Azat Ç. (26), Mehmet Enes Ç. (22), Bilal Ç. (30) ve Mustafa G. (22), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şahıslar, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Yapılan işlemler sonucu zanlılardan 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

