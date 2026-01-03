Gaziantep'te dehşet: 12 yaşındaki çocuğa bıçaklı saldırı market kamerasında

Gaziantep'te bir şahsın boğazına bıçak dayadığı ve darbettiği 12 yaşındaki çocuğun yaşadığı anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından saldırgan yakalanarak tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, 1 Ocak 2026 günü akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen F.K. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle kovaladığı 12 yaşındaki kız çocuğu H.E.'yi bir markette kıstırdı.

Market işletmecisinin arkasına sığınan çocuğu çeken F.K., çocuğun boğazına bıçak dayayarak defalarca darbetti. Kan donduran o anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Müdahale ve Yakalama

Olay yerine yetişen vatandaşlar çocuğu kurtardı; saldırgan ise vatandaşlarca sopalarla etkisiz hale getirilmeye çalışıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan saldırgan, asayiş şube müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan saldırgan cezaevine gönderildi. Saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü.

