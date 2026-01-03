DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.875.599,62 -0,5%

Gaziantep'te Dehşet: 12 Yaşındaki Çocuğa Bıçaklı Saldırı Market Kamerasında

Gaziantep’te 1 Ocak 2026'da bir şahıs 12 yaşındaki H.E.'yi markette boğazına bıçak dayayıp darbetti; saldırgan yakalanıp tutuklandı, çocuk tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 20:10
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 20:26
Gaziantep'te Dehşet: 12 Yaşındaki Çocuğa Bıçaklı Saldırı Market Kamerasında

Gaziantep'te dehşet: 12 yaşındaki çocuğa bıçaklı saldırı market kamerasında

Gaziantep'te bir şahsın boğazına bıçak dayadığı ve darbettiği 12 yaşındaki çocuğun yaşadığı anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından saldırgan yakalanarak tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, 1 Ocak 2026 günü akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen F.K. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle kovaladığı 12 yaşındaki kız çocuğu H.E.'yi bir markette kıstırdı.

Market işletmecisinin arkasına sığınan çocuğu çeken F.K., çocuğun boğazına bıçak dayayarak defalarca darbetti. Kan donduran o anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Müdahale ve Yakalama

Olay yerine yetişen vatandaşlar çocuğu kurtardı; saldırgan ise vatandaşlarca sopalarla etkisiz hale getirilmeye çalışıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan saldırgan, asayiş şube müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan saldırgan cezaevine gönderildi. Saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü.

GAZİANTEP’TE KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER: 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DARP ETTİ, BOĞAZINA BIÇAK...

GAZİANTEP’TE KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER: 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DARP ETTİ, BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

GAZİANTEP’TE KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER: 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DARP ETTİ, BOĞAZINA BIÇAK...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Karacabey'de Yılbaşı Gecesi Köy Evi Alevlere Teslim Oldu
2
Elazığ'da 4.7 Deprem: Valilikten 'Hasar İhbarı Yok' Açıklaması
3
Küçükçekmece'de Şiddetli Rüzgar Çatıyı Uçurdu: 3 Araç Hasar Gördü
4
Berlin'de Elektrik Kesintisi: Yangın 45 Bin Haneyi ve 2 Bin İşyeri Etkiledi
5
Kırıkkale'de Araçta 150 Ecstasy Ele Geçirildi: 1 Tutuklama
6
Ayvalık'ta Kuvvetli Lodos 'Alisa 1' Feribotunu Karaya Oturttu
7
Kadirli'de Ev Yangını: 75 Yaşındaki Hilal Sofuoğlu Yaşamını Yitirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları