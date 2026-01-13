Kars’ta Saman Balyalarından 3 Kaçak Göçmen Çıktı: Sürücü H.P. Tutuklandı

Kars’ta saman yüklü kamyonette gizlenen 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı; araç sürücüsü H.P. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:58
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:58
Kars’ta saman balyaları arasında 3 kaçak göçmen yakalandı

Operasyon ve gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında şüpheli bir aracı takibe aldı. Iğdır Yolundaki uygulama noktasında durdurulan 25 plakalı saman yüklü kamyonette yapılan aramada, saman balyaları arasında gizlenmiş 3 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.

Yakalanan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Sürücü hakkında işlem

Operasyon kapsamında "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü H.P., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç ile mücadelemiz etkin bir şekilde artarak devam edecektir ifadelerine yer verildi.

