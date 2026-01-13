Afyonkarahisar'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 4 milyon 326 bin 400 İçimlik Hammadde Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 4 milyon 326 bin 400 içimlik üretilebilen uyuşturucu hammaddesi ile yakalanan üç kişi tutuklandı.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı takibe aldı. Bir süre izlenen otomobil, girdiği köy yolunda durduruldu ve araçta arama yapıldı.

Aramada 33,80 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Yapılan incelemede ele geçirilen maddenin 4 milyon 326 bin 400 içimlik uyuşturucu üretilebilen nitelikte olduğu belirlendi.

Gözaltı ve Yargılama

Olay sonrası araçta bulunan ve gözaltına alınan A.K., B.K. ve S.A. isimli şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

