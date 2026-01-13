Uyuşturucu Operasyonu: Ödüllü Polise 26 Yıl 3 Ay, Savcıya 6 Yıl 8 Ay Hapis

Konya'da 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan ödüllü polis Cumhur A. 26 yıl 3 ay, savcı O.Y. ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:29
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:39
Olay ve yakalama

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim 2021 tarihinde Ereğli yolu üzerinde durdurdukları otomobilde arama yaptı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cumhur A.'nın kullandığı 07 MSP 74 plakalı otomobil dur ihtarına uymayıp kaçtı, uygulama noktasındaki polis memuruna çarparak durma girişiminde bulundu ve yakalandı.

Yakalanma sırasında çıkan arbedede iki polis memuru yaralandı. Şüpheli ile yanındaki eşi N.A. gözaltına alındı. Takip sırasında şüphelinin attığı 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ile 2 tabanca ele geçirildi. Soruşturma sürecinde şüpheli koca tutuklanırken eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma ve savcı tespiti

Polis, şüphelinin emniyet mensubu olması nedeniyle geniş çaplı araştırma yaptı ve Adana'da Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli savcı O.Y.'nin uyuşturucu ticaretiyle ilişkili olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Yapılan üç ayrı operasyonda toplam 43 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi ve 21 kişi gözaltına alındı. Operasyonların ardından savcı görevinden uzaklaştırıldı.

O dönem dosyada, aralarında tutukluların da bulunduğu 21 kişi için ‘‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma’’ ile ‘‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’’ suçlarından 19 yıl ile 48 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mahkeme kararı

Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda heyet, dosyada yargılananlara yönelik kararlarını açıkladı. Mahkeme, daha önce ödüllendirilen ve dava sürecinde meslekten ihraç edilen Cumhur A. ile eşi N.A.'ya 26 yıl 3’er ay hapis cezası verdi. Cumhur A. hakkında dava başında 31 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmişti.

Mahkeme, savcı O.Y. hakkında ise 31 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle açılan dava dosyasında takdir indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti. Diğer sanıklardan 11ine ise 12 yıl 2 ay ile 26 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kararlarla ilgili yargı sürecinin ayrıntıları Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından resmen bildirildi.

