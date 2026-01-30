Adana'da Sağanak Felç: Hortum Oluştu, Araçlar Yollarda Mahsur

Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından kent genelinde etkili olan sağanak, günlük hayatı felç etti. Metrekareye 72 kilogramdan fazla yağış düşen kentte, yağış sürerken sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Hortum ve Görüntüler

Merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde hortum oluştu. Hortum anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntülerde bölgedeki şiddetli rüzgâr ile yağışın etkisi gözlendi.

Trafik ve Su Baskınları

Merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde birçok yolda araçlar mahsur kaldı. Ev ve iş yerlerini su basan kentte, ekipler ve vatandaşlar taşkınlara müdahale etmeye çalışıyor. Yağmurun etkisi halen devam ediyor.

Yetkililerin Uyarısı ve Durum

MGM'nin uyarısının ardından başlayan sağanak, özellikle hazırlıksız yakalananları olumsuz etkiledi. Yetkililer ve ilgili birimler, olası sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Önemli: Yağışın şiddeti, şehir yaşamında aksamalara yol açtı; vatandaşların yetkililerin uyarı ve bilgilendirmelerini takip etmeleri öneriliyor.

