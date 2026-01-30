Tarsus'ta Sağanak Taşkınlara Yol Açtı: Cadde ve Evler Sular Altında

Tarsus'ta sağanak yağış cadde, sokak ve evleri vurdu

Mersin'in Tarsus ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur, taşkınlara neden olarak birçok cadde, sokak ve araçları sular altında bıraktı.

Müdahale ve tahliye çalışmaları

Belediye İtfaiye ekipleri, zemin ve birinci kattaki bazı evlere girilemediğini bildirerek motopomplarla su tahliye çalışmalarına başladı. Su ile dolan yollarda birçok araç mahsur kaldı.

Ova ve mahallelerde risk devam ediyor

İlçede etkili olan yağış, kısmen de olsa ova kısımlarını tehdit ediyor. Ova köylerinde arazilerin sular altında kalmaması için Özel Bahşiş Mahallesi'nde motopomplar çalıştırıldı. Kavaklı Mahallesi'nde bulunan yaya geçidi sular altında kalınca araçların geçişi durduruldu.

Yerel sakinlerin tepkisi

Yeni Mahallesi'nde esnaf olan Ali Yılmaz, her yağmurda aynı sıkıntıları yaşadıklarını söyleyerek bölgedeki tekrarlayan su baskını sorununa dikkat çekti.

