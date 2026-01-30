Tarsus'ta Sağanak Taşkınlara Yol Açtı: Cadde ve Evler Sular Altında

Mersin'in Tarsus ilçesinde gece başlayan sağanak, cadde, sokak ve bazı evleri su bastı; itfaiye ekipleri motopomplarla tahliye çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:51
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 17:01
Tarsus'ta Sağanak Taşkınlara Yol Açtı: Cadde ve Evler Sular Altında

Tarsus'ta sağanak yağış cadde, sokak ve evleri vurdu

Mersin'in Tarsus ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur, taşkınlara neden olarak birçok cadde, sokak ve araçları sular altında bıraktı.

Müdahale ve tahliye çalışmaları

Belediye İtfaiye ekipleri, zemin ve birinci kattaki bazı evlere girilemediğini bildirerek motopomplarla su tahliye çalışmalarına başladı. Su ile dolan yollarda birçok araç mahsur kaldı.

Ova ve mahallelerde risk devam ediyor

İlçede etkili olan yağış, kısmen de olsa ova kısımlarını tehdit ediyor. Ova köylerinde arazilerin sular altında kalmaması için Özel Bahşiş Mahallesi'nde motopomplar çalıştırıldı. Kavaklı Mahallesi'nde bulunan yaya geçidi sular altında kalınca araçların geçişi durduruldu.

Yerel sakinlerin tepkisi

Yeni Mahallesi'nde esnaf olan Ali Yılmaz, her yağmurda aynı sıkıntıları yaşadıklarını söyleyerek bölgedeki tekrarlayan su baskını sorununa dikkat çekti.

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDU. SAĞANAK...

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDU. SAĞANAK, TAŞKINLARLA BİRLİKTE BÖLGEDE BULUNAN CADDE, SOKAK VE ARAÇLARIN SULAR ALTINDA KALMASINA NEDEN OLDU.

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDU. SAĞANAK...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sapanca'da Cinayet: 23 Yaşındaki Yasin Emre Solmaz Öldürüldü
2
Mersin'de Selin Yaraları Sarılıyor — Ekipler Su Baskınlarına Müdahale Ediyor
3
Bursa'da 19 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Osmangazi'de Yakalandı
4
Samsun İlkadım'da Motosikletle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
5
Van'da Zorlu Hasta Kurtarma: Başkale Sualtı Mahallesi'nde 2 Kişi Hastaneye Ulaştırıldı
6
Mardin Mazıdağı'nda Baba Cinayeti İddiası: Dava 6 Mayıs'a Ertelendi
7
Sason'da Kar Altında Mahsur Kalan Yaklaşık 30 Katır Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları