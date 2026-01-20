Kovancılar'da Karla Kaplı Yolda Şarampole Düşen Pikap Kurtarıldı
Olay
ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Soğanlı köy yolunda, karla kaplı zeminde kayan bir pikap şarampole düştü.
Müdahale
Sürücünün kendi çabalarıyla aracı düştüğü yerden kurtarma girişimleri başarısız olunca durum İl Özel İdaresi ekiplerine bildirildi. Ekipler olay yerine gelerek iş makinasına bağladıkları halatla pikabı bulunduğu yerden çıkardı.
