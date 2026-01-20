Kovancılar'da Karla Kaplı Yolda Şarampole Düşen Pikap Kurtarıldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Soğanlı köy yolunda kayan pikap, İl Özel İdaresi ekiplerinin halatla müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 17:15
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:15
Olay

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Soğanlı köy yolunda, karla kaplı zeminde kayan bir pikap şarampole düştü.

Müdahale

Sürücünün kendi çabalarıyla aracı düştüğü yerden kurtarma girişimleri başarısız olunca durum İl Özel İdaresi ekiplerine bildirildi. Ekipler olay yerine gelerek iş makinasına bağladıkları halatla pikabı bulunduğu yerden çıkardı.

