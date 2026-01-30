Alanya’da Umumi Tuvalete Saldırı: Cam ve Seramikleri Kırıldı

Antalya’nın Alanya ilçesi Tosmur Mahallesi'nde gece kimliği belirsiz kişilerce umumi tuvaletin cam ve seramikleri kırıldı; muhtar tepki gösterdi, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:57
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 16:57
Alanya’da Umumi Tuvalete Saldırı: Cam ve Seramikleri Kırıldı

Alanya’da umumi tuvalete saldırı: Cam ve seramikler tahrip edildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir umumi tuvalet tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Olayın Detayları

İlçenin Tosmur Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre herkesin kullanımına açık olan tuvaletin camları ve seramikleri kırıldı. Olayla ilgili bilgi veren Tosmur Mahallesi Muhtarı Yakup Gündoğan, yaşananları sert sözlerle kınadı.

"Gece saat 03.00-03.30 civarında 2-3 kişi Tosmur tarafında bulunan tuvalette ne varsa kırmışlar. Buradakilerin size ne zararı var? Burası bir ihtiyaç. Adalet peşinizde, mutlaka adalete teslim olacaksınız" dedi.

Yetkililerin Çalışması

Olayın ardından yetkililere bilgi verildi. Faillerin tespiti ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE HERKES TARAFINDAN KULLANILAN TUVALET GECE SAATLERİNDE KİMLİĞİ...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE HERKES TARAFINDAN KULLANILAN TUVALET GECE SAATLERİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YADA KİŞİLER TARAFINDAN ZARAR VERİLEREK KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE HERKES TARAFINDAN KULLANILAN TUVALET GECE SAATLERİNDE KİMLİĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sapanca'da Cinayet: 23 Yaşındaki Yasin Emre Solmaz Öldürüldü
2
Mersin'de Selin Yaraları Sarılıyor — Ekipler Su Baskınlarına Müdahale Ediyor
3
Bursa'da 19 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Osmangazi'de Yakalandı
4
Mardin Mazıdağı'nda Baba Cinayeti İddiası: Dava 6 Mayıs'a Ertelendi
5
Sason'da Kar Altında Mahsur Kalan Yaklaşık 30 Katır Kurtarıldı
6
Eskişehir Polisi: Dolandırıcılığa Karşı 'Önleyici Polislik' ile 826 Kişi Bilgilendirildi
7
Arnavutköy'de İki Katlı Evde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları