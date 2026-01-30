Alanya’da Umumi Tuvalete Saldırı: Cam ve Seramikleri Kırıldı

Alanya’da umumi tuvalete saldırı: Cam ve seramikler tahrip edildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir umumi tuvalet tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Olayın Detayları

İlçenin Tosmur Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre herkesin kullanımına açık olan tuvaletin camları ve seramikleri kırıldı. Olayla ilgili bilgi veren Tosmur Mahallesi Muhtarı Yakup Gündoğan, yaşananları sert sözlerle kınadı.

"Gece saat 03.00-03.30 civarında 2-3 kişi Tosmur tarafında bulunan tuvalette ne varsa kırmışlar. Buradakilerin size ne zararı var? Burası bir ihtiyaç. Adalet peşinizde, mutlaka adalete teslim olacaksınız" dedi.

Yetkililerin Çalışması

Olayın ardından yetkililere bilgi verildi. Faillerin tespiti ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

