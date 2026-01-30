Bursa'da 19 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Osmangazi'de Yakalandı

Bursa'da Osmangazi ilçesinde, hakkında 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:56
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 16:56
Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinde bir kişi yakalandı.

Yakalanan şahıs hakkında herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yetkililer, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla suç ve suçlulara yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

