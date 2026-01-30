Bursa'da 19 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Osmangazi'de Yakalandı

Bursa'da 19 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Olayın Detayları
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinde bir kişi yakalandı.
Yakalanan şahıs hakkında herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Adli Süreç
Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Yetkililer, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla suç ve suçlulara yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
