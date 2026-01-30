Arnavutköy'de İki Katlı Evde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı; 4 kişilik aileden 2 kişi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:57
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 17:30
İslambey Mahallesi'nde öğleden sonra çıkan yangın

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesindeki iki katlı bir evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Yangından çıkan dumanlar kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın çıkan yapı ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti ve yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Evde bulunan 4 kişilik aileden 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde müdahale etti. Yangının çıkış nedenine ilişkin ekiplerin incelemesi sürüyor.

Görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı

Yangının ilk anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde dumanların yapının camlarından ve çatı kenarlarından yükseldiği görülüyor.

