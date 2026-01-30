Adana'da Sağanak Yolları Göle Döndürdü: Rögarlar Taştı, Apartman Bahçeleri Sular Altında

Adana'da Sağanak Yolları Göle Döndürdü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Adana'da etkili olan şiddetli yağış, kent merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak adeta göle dönerken, bazı apartmanların bahçeleri suyla doldu.

Etkilenen ilçeler

Yağış özellikle merkez Sarıçam, Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde hissedildi. Merkez Seyhan'da Kıyıboyu Caddesi'nden geçen sulama kanalı ile ana bulvarın birleştiği noktalar su baskınına uğradı.

Ulaşım ve altyapı zarar gördü

Yağış nedeniyle birçok yol göle dönerken, araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Merkez Sarıçam'daki bazı apartmanların bahçeleri suyla doldu; mahalle sakinleri olası risklere karşı dikkatli olmaya çağrıldı.

Kent genelinde rögarlar taşarak adeta volkan gibi patladı, bu durum altyapıdaki tıkanmalara ve su tahliyelerinde aksamalara yol açtı.

Hava durumu uyarısı

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklendiği bildirildi. Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve sel ile taşkın riski olan bölgelerden uzak durmaları önerildi.

