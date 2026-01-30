Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Gözaltı

Burdur'da 1-29 Ocak'ta düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi, 40 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:26
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:26
Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Gözaltı

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Gözaltı

Burdur'da yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 40 kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgilere göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda önemli bulgular elde edildi.

Operasyon kapsamında, 1-29 Ocak tarihlerinde il genelinde 20 ayrı olayda 32 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Aramalarda ele geçirilen maddeler arasında 40,79 gram metamfetamin, 900 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt parçaları, 9,27 gram eroin, 24 gram sentetik kannabinoid elde edilebilecek miktarda hammadde, 16 adet sentetik ecza ile 9 adet ecstasy yer aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü adli makamlarca serbest bırakıldı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı ve 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

BURDUR’DA NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA...

BURDUR’DA NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, 40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

BURDUR’DA NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir merkezli 6 ilde fuhuş operasyonu: 6’sı yabancı 15 kadın kurtarıldı, 13 şüpheli yakalandı
2
Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 141.88 gr Bonzai Ele Geçirildi
3
Bursa'da Trafikte Uçan Tekmeli Kavga
4
Tekirdağ'da Heyelan: Şarköy Gaziköy-Uçmakdere Sahil Yolu Trafiğe Kapandı
5
Menteşe'de Kaybolan Ömriye Duman Karabağlar Yaylası'nda Ölü Bulundu
6
Konya Meram'da Apartmanda Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları