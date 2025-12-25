Adana'da Villada Kenevir Yetiştiren 'Torbacı Sevgililer' Tutuklandı — 4 Kilo 185 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adana'da villada kenevir yetiştiren çift tutuklandı

Adana merkezli operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen M.A.A. (36) ile sevgilisi Z.G. (29) gözaltına alındı. Şüphelilere ait apartman dairesi ve villada yapılan aramalarda 4 kilo 185 gram uyuşturucu ile iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

Operasyon detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartman dairesi ile Pozantı ilçesi Yenikonacık Mahallesi'ndeki villasına eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında her iki adreste de aramalar gerçekleştirildi.

Apartman dairesinde ele geçirildikleri bildirilen bulgular şunlar:

1 kilo 898 gram esrar, 86 gram toz esrar, 0.18 gram kokain, 106,50 gram reçine esrar, 11 adet sentetik ecza ve hassas terazi.

Villada ise, kenevir yetiştirmek için kurulduğu belirlenen iklimlendirme sistemi ile birlikte şu malzemeler bulundu:

2 kilo 77 gram esrar, 40 kök kenevir, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 50 adet mermi.

Şüphelilerin ifadesi ve yargı süreci

Emniyetteki ifadelerinde, şüphelilerin "Kendimiz içmek için yetiştiriyoruz, asla satıcı değiliz" şeklinde savunma yaptığı öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.A. ve Z.G. tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

