Ege Ekspresi Tavşanlı’da Yayaya Çarptı: 79 Yaşındaki Halil Çelik Hayatını Kaybetti

Kaza ve müdahale detayları

İzmir-Eskişehir seferini yapan Ege Ekspresi yolcu treninin, Kütahya’nın Tavşanlı yakınlarındaki Gökçedağ istasyonu mevkiinde bir yayaya çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, trenin Gökçedağ istasyonundan ayrılmasından yaklaşık 4 kilometre sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den hareket ederek Tavşanlı istikametine ilerleyen tren, raylar üzerinde bulunan bir yayaya çarptı. Köprüden karşıya geçmeye çalıştığı öğrenilen yaya, çarpmanın etkisiyle savrularak köprüden aşağı düştü.

Olayı gören vatandaşlar ve tren görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saha incelemesini yapan sağlık ekipleri, trenin çarptığı ve yüksekten düştüğü belirlenen şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin kimlik tespitinde, yaşamını yitiren kişinin 79 yaşındaki Halil Çelik olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemeleri sonrasında, Halil Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle tren seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

EGE EKSPRESİ TRENİ YAYA HAYATINI KAYBETTİ