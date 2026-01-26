Adana'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 8 Kişi Yaralandı

Adana Sarıçam'da TAG otoyolunda beton bariyere çarpan KONTUR firmasına ait otobüs devrildi; 8 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 05:07
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 05:08
Kaza Sarıçam'da TAG otoyolunda meydana geldi

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırımbeyazıt Mahallesi sınırlarında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsü beton bariyere çarparak devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Olayda, KONTUR firmasına ait ve Hatay'dan Konya'ya gitmekte olan otobüsü, sürücü Ö.S. (46) idare ediyordu. Kazaya karışan aracın plakası 42 HC 737 olarak kaydedildi. Çarpma sonucu otobüs devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından yaralanan 8 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı; yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları