Adana'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 8 Kişi Yaralandı

Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Kaza Sarıçam'da TAG otoyolunda meydana geldi

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırımbeyazıt Mahallesi sınırlarında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsü beton bariyere çarparak devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Olayda, KONTUR firmasına ait ve Hatay'dan Konya'ya gitmekte olan otobüsü, sürücü Ö.S. (46) idare ediyordu. Kazaya karışan aracın plakası 42 HC 737 olarak kaydedildi. Çarpma sonucu otobüs devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından yaralanan 8 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı; yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.

