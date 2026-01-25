Samsun'da boğaz kesme cinayetinde yeni gelişme: Eşi ve oğlu gözaltında

Olayın detayları ve soruşturmada son durum

Canik ilçesinde yaşanan olayda, iddialara göre yasak ilişki yaşadığı erkekle tartışan Gamze S. (38), polise teslim olarak cinayeti itiraf etti. Soruşturmayı genişleten ekipler, kadının eşi ve oğlunu da gözaltına aldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Düvecik Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde park halindeki 55 ARH 593 plakalı hafif ticari araçta meydana geldi. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri görev yaptı.

Edinilen bilgiye göre Gamze S., uzun süredir ilişki yaşadığı evli sevgilisi Ferit M. (45) ile buluştu. Kadının ayrılmak istemesi ve erkeğin bunu kabul etmemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre Gamze S., yanında getirdiği bıçak ile Ferit M.'nin boğazını kesip, kafasına da satır ile vurarak ölümüne neden oldu. Olayda kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim olduğu bildirildi.

Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede Ferit M.'yi araç içerisinde boğazı kesik halde ölü buldu. Cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na sevk edildi.

Gamze S. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Soruşturmayı derinleştiren cinayet bürosu, kadının eşi Dursun A.S. ile oğlu Aydın S.'yi de gözaltına aldı.

Soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

