Malatya'da Husumetli Aileler Arasında Bıçaklı Kavga: 2'si Ağır 3 Yaralı

Yeşilyurt, Tecde Mahallesi — 22.30

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında çıkan kavga, iki aile arasında büyüyerek bıçaklı saldırıya dönüştü.

Edinilen bilgilere göre, husumetli olduğu belirtilen F.Ç. ve A.Ç. ile H.C. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda taraflar birbirlerini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı; yaralılardan F.Ç. ile A.Ç.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgada kullanılan suç aletleri ele geçirildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

