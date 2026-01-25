Malatya'da Husumetli Aileler Arasında Bıçaklı Kavga: 2'si Ağır 3 Yaralı

Malatya Tecde'de husumetli aileler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı; suç aletleri ele geçirildi, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 00:57
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 00:58
Malatya'da Husumetli Aileler Arasında Bıçaklı Kavga: 2'si Ağır 3 Yaralı

Malatya'da Husumetli Aileler Arasında Bıçaklı Kavga: 2'si Ağır 3 Yaralı

Yeşilyurt, Tecde Mahallesi — 22.30

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında çıkan kavga, iki aile arasında büyüyerek bıçaklı saldırıya dönüştü.

Edinilen bilgilere göre, husumetli olduğu belirtilen F.Ç. ve A.Ç. ile H.C. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda taraflar birbirlerini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı; yaralılardan F.Ç. ile A.Ç.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgada kullanılan suç aletleri ele geçirildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA’DA HUSUMETLİLERİN BIÇAKLI KAVGASINDA: 2’Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

MALATYA’DA HUSUMETLİLERİN BIÇAKLI KAVGASINDA: 2’Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

MALATYA’DA HUSUMETLİLERİN BIÇAKLI KAVGASINDA: 2’Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Nişan Töreninde Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 46 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
2
İskenderun Polisi Soğuk Havada Gece Uygulamasıyla Asayişi Sağlıyor
3
Arsuz'da Müstakil Ev Yangını İtfaiyenin Hızlı Müdahalesiyle Kontrol Altında
4
Uşak'ta cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti
5
Antakya'da Kuyuya Düşen Vatandaş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
6
Reyhanlı'da Tır Yangını: E-5'te İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi
7
Manisa'da Çocukların Gözleri Önünde 'Paşa' Öldürüldü — E.K. Hakkında Soruşturma

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları