Samsun'da 'yasak ilişki' cinayeti: Sevgilisinin boğazını kesti

Samsun'da bir kadın, yasak ilişki yaşadığı sevgilisini araçta çıkan tartışma sonrası boğazını keserek öldürdü; zanlı polis merkezine giderek teslim oldu.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 01:49
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 02:38
Olayın ayrıntıları

Samsun'da bir kadın, yasak ilişki yaşadığı sevgilisini araçta çıkan tartışma sonucu boğazını keserek öldürdü. Zanlı olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerindeki park halindeki 55 ARH 593 plakalı hafif ticari araç içinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evli olan Gamze S. (38), uzun süredir yasak ilişki yaşadığı evli sevgilisi Ferit M. (45) ile buluştu. Gamze S.'nin ayrılmak istemesi ile Ferit M.'nin bunu kabul etmemesi üzerine araç içinde tartışma çıktı.

Gamze S., yanında getirdiği bıçak ile Ferit M.'nin boğazını kesip, kafasına da satırla vurarak öldürdü. Olayda kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ferit M.'yi araç içinde boğazı kesik halde ölü olarak buldu.

Polis ekipleri araçta ve çevrede inceleme yaptı. Ferit M.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na sevk edildi.

Şüpheli Gamze S., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

