Düzce'de Mobilya Atölyesi Küle Döndü — Elektrik Direği Patlaması İddiası
Olayın Detayları ve Müdahale
Yangın, Düzce'nin Sancaklar Mahallesinde meydana geldi. Mobilya atölyesinin girişinde bulunan elektrik direğinde meydana gelen patlamalar sonucu kıvılcımların atölyeye sıçramasıyla yangın başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek atölyeyi sardı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak mobilya atölyesi tamamen kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı; yangının elektrik direğinde meydana gelen patlamalar sonucu çıktığı değerlendiriliyor.
DÜZCE’DE SABAH SAATLERİNDE ELEKTRİK DİREĞİNDE OLUŞAN PATLAMALAR YANGINA DÖNÜŞÜNCE BÖLGEDE BULUNAN MOBİLYA ATÖLYESİ KÜLE DÖNDÜ.