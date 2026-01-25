Düzce'de Mobilya Atölyesi Küle Döndü — Elektrik Direği Patlaması İddiası

Düzce Sancaklar'da elektrik direğinde patlama iddiası sonucu çıkan yangında mobilya atölyesi tamamen kullanılamaz hale geldi; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 17:36
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 17:55
Olayın Detayları ve Müdahale

Yangın, Düzce'nin Sancaklar Mahallesinde meydana geldi. Mobilya atölyesinin girişinde bulunan elektrik direğinde meydana gelen patlamalar sonucu kıvılcımların atölyeye sıçramasıyla yangın başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek atölyeyi sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak mobilya atölyesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı; yangının elektrik direğinde meydana gelen patlamalar sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları