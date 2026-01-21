Samsun'da Kafe Önünde Silahlı Yaralama: Kafe Sahibi Gözaltında

Samsun'da kafe önünde çıkan tartışmada mesul müdür C.K.'nin 4 kişiyi bacaklarından vurması sonrası kafe sahibi A.F.A. gözaltına alındı, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:21
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:26
Samsun'da Kafe Önünde Silahlı Yaralama: Kafe Sahibi Gözaltında

Samsun'da kafe önünde silahlı yaralanma: kafe sahibi gözaltına alındı

Samsun'da bir kafe önünde meydana gelen tartışmada 4 kişi, kafenin mesul müdürü tarafından silahla bacaklarından yaralandı. Olayın ardından kafe sahibi gözaltına alındı.

Olayın ayrıntıları

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir kafenin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre kafenin mesul müdürü C.K. (36), barda çalıştıkları öğrenilen B.İ. (19), İ.K. (25), A.K. (25) ve S.Y. (38)'yi tabancayla vurarak bacaklarından yaraladı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın, bar çalışanlarının kafede bulunan kadınlara sözlü sarkıntılık etmesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışma sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Soruşturma ve yasal süreç

Olayın ardından kaçan şüpheli C.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheli, pazar günü Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet bürosu ekipleri ayrıca olayın azmettirilmesi iddiasıyla kafe sahibi A.F.A.'yı gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen A.F.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

