Adapazarı'nda SUV ile toplu taşıma çarpıştı: 5 yaralı

Kaza Detayları

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir SUV ile toplu taşıma aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, O.C. idaresindeki 54 ADA 906 plakalı MG marka SUV ile F.G. idaresindeki 54 T 0341 plakalı Citroen marka toplu taşıma aracı çarpıştı.

Kazada toplu taşıma aracında yolcu olarak bulunan S.S., M.T.T., M.Y., N.C. ile SUV tarzı araçta yolcu olarak bulunan E.E.Ş. yaralandı.

Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

