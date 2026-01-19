İstanbul Çamlıca'da Çocuklar Karın Keyfini Çıkardı

İstanbul’daki kar yağışı Çamlıca Tepesi’ni beyaza bürüdü; okulların ara tatiliyle çocuklar kartopu savaşı ve kardan oyunlarla karın tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:36
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:48
Çamlıca Tepesi beyaz örtüyle kaplandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da devam eden kar yağışı, özellikle çocuklara neşe kaynağı oldu. Kent genelinde etkili olan kar, Anadolu Yakası’nın yüksek noktalarından biri olan Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü.

Okulların ara tatil olması nedeniyle aileler ve çocuklar tepeye akın etti. Kar kalınlığının arttığı alanda ziyaretçiler, açık havada vakit geçirip fotoğraf çekti, temiz havanın ve karlı manzaranın tadını çıkardı.

Çocukların yoğun ilgisini çeken etkinlikler arasında kartopu savaşları ve kardan adam yapmak vardı. Tepede en çok dikkat çeken ise özenle yapılan kardan kedi oldu; bu figür, çocukların ve ziyaretçilerin ilgisini topladı.

Yoğun kar ve soğuk hava koşullarında yetkililerin uyarılarına dikkat edilmesi ve güvenliğin ön planda tutulması istendi.

